Vaccini alla FCA, inizia la fase del censimento I sindacati spingono affinchè lo stabilimento diventi hub vaccinale

La Direzione di Stellantis di Pratola Serra, dopo le numerose sollecitazione effettuate dalla RSA Fiom, in data odierna ci ha comunicato di voler procedere ad un censimento tra i lavoratori della ex FMA, per l'eventuale adesione alla somministrazione del vaccino in azienda.

Ad i lavoratori sarà recapitata una email sulla propria casella di posta elettronica nella quale sarà specificata la procedura per aderire.

Ai circa 400 lavoratori che non hanno ancora comunicato le credenziali potranno aderire presso la Sala Medica.

Da precisare che l'eventuale risposta positiva al sondaggio non è in contrapposizione con la prenotazione vaccinale effettuata sulla piattaforma Regionale.

La RSA della FIOM continuerà a mantenere alta l'attenzione sul tema della sicurezza, spingendo azienda ed Istituzioni affinché le Stabilimento Stellantis diventi Hub per vaccinare i dipendenti di Pratola Serra