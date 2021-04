Il Centro storico diventa pedonale per tutto il mese di maggio Provvedimento per favorire le attività commerciali

Per tutto il mese di maggio il Centro storico chiude al traffico con l'obiettivo di consentire a tutti locali un maggior flusso di persone. Potranno aumentare i propri incassi anche coloro non hanno spazi all'esterno. Il provvedimento di chiusura, fortemente voluto dall'assessore alle Attività Produttive Laura Nargi, riguarda Via Chiesa Conservatorio dalle ore 00 alle ore 24 Via Nappi (tratto compreso tra Via Carmine e Corso Umberto I), Via Del Gaizo, Via Duomo, Piazza Amedola, Via San Francesco Saverio, Via Oblate, Corso Umberto I (tratto compreso tra via Sant’Antonio Abate e Piazza Amendola), Via Luigi Amabile (tratto compreso tra Piazza Amendola e Via Trinità) dalle ore 18 alle ore 22.30.