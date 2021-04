Avellino, area pedonale in tutto il centro storico da 1 maggio Il provvedimento dottato dal Comune per consentire a tutti di mettere tavoli all'esterno

Il Comune di Avellino ha firmato un'ordinanza di chiusura al traffico del Centro Storico per l'intero mese di maggio 2021. Il provvedimento è stato adottato per consentire a tutti i locali , bar e ristoranti della zona, anche quelli privi di sufficiente spazio esterno, di tenere aperta l'attività al pari dei locali che, secondo il decreto riaperture, possono servire i clienti al tavolo.

La chiusura sarà sperimentale, con la pdonalizzazione del centro storico tutti i giorni della settimana secondo i seguenti orari:

Via Chiesa Conservatorio dalle ore 00 alle ore 24. Via Nappi (tratto compreso tra Via Carmine e Corso Umberto I), Via Del Gaizo, Via Duomo, Piazza Amedola, Via San Francesco Saverio, Via Oblate, Corso Umberto I (tratto compreso tra via Sant’Antonio Abate e Piazza Amendola), Via Luigi Amabile (tratto compreso tra Piazza Amendola e Via Trinità) dalle ore 18 alle ore 22.30.