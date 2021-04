Sinergia tra Unarma e comando generale carabinieri "Benessere del personale, trasparenza e meritocrazia"

Si è svolto presso il comando generale dell’Arma dei carabinieri di Roma, l’incontro tra i vertici dell’associazione sindacale carabinieri Unarma Asc, lo storico sindacato dei carabinieri, e il comandante generaleTeo Luzi.

“Benessere del personale, trasparenza e meritocrazia”. Con la discussione di queste importanti tematiche si è aperto l’incontro odierno tra il comandante generale dell’Arma dei Carabinieri Luzi ed il segretario generale dell’associazione Antonio Nicolosi coadiuvato dai segretari nazionali Francesco Patiti e Massimo Borraccini.

"In un clima di leale e fattiva collaborazione si è avuto modo di ribadire la necessità di chiarire, a tutti i livelli, come la realtà sindacale nasca per “costruire” e non per “distruggere”.

Il benessere del personale e l’efficienza istituzionale sono i pilastri che compongono le fondamenta dello stesso edificio. L’Arma dei Carabinieri, per riprendere le parole del nostro comandante Generale, “deve essere una casa di vetro” ed è proprio nella necessità di questa trasparenza che si inserisce l’indispensabile attività delle associazioni a carattere sindacale che, nell’ambito della propria autonomia, possano portare a conoscenza molte anomalie e inosservanze di norme e regolamenti."

Al termine dell’incontro il segretario generale Antonio Nicolosi non ha mancato di esternare grande soddisfazione nel dialogo cercato dallo stesso comandante Generale: “E' un grande giorno non solo per il nostro sindacato ma per tutte quelle Associazioni che condividono i nostri stessi ideali. L’apertura del comandante generale Teo Luzi è un segno inequivocabile della necessità, non più procrastinabile, di coordinare l’istituzione con la realtà sindacale. La volontà di costruire, di collaborare affinché tutti ne possano giovare è stata la bussola che ha orientato la nostra interlocuzione. Il mio auspicio è che, anche ai minori livelli, si possa iniziare a concepire il mondo sindacale per quello che ne costituisce la sua essenza e per il grande apporto he può contribuire ad apportare. Si è giunti al momento di comprendere che non rappresentiamo una minaccia ma una risorsa tanto per il carabiniere quanto per l’istituzione.”

I segretari provinciali di Avellino Giuseppe Possidente e Massimiliano Lo Priore: “Ci associamo alle parole del nostro segretario generale nazionale Antonio Nicolosi. Il nostro comandante generale, ha mostrato grande attenzione e sensibilità verso le realtà sindacali. Questa apertura ci fa sentire emozionati. Stiamo dando un grande e infaticabile contributo affinchè la nostra associazione, conquisti un ruolo primario nel panorama sindacale, in nome del benessere del personale, della trasparenza e della meritocrazia, tematiche importanti per migliorare sempre più l’efficienza istituzionale. Continueremo su questa strada, sicuri di aver intrapreso la giusta strada."