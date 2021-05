Astrazeneca, arrivano 14500 dosi. Serino, 14 morti: è allerta Il dolore in paese, le scorte di vaccino in arrivo. Muore anche una 94enne di Mugnano

Covid, l’Irpinia spera: sono14mila 500 dosi di AstraZeneca arrivate e possono riprendere le vaccinazioni per i cittadini dai 60 ai 79 anni. Ferme da almeno 3 settimane, a causa della mancanza di fiale, le somministrazioni a ultrasessantenni e ultrasessantenni potrebbero ripartire già in giornata. Restano sospese le inoculazioni per 20mila persone: 8mila nella fascia 70-79 anni e circa 15mila in quella 60-69 . In tarda mattina, dunque, è attesa l’arrivo delle scorte.

Intanto si continua a morire di Covid in Irpinia. Eè morta poche ore fa una 94enne di Mugnano del Cardinale e l’Irpinia e il Vallo di Diano piangono padre Tommaso Sabbatella, francescano del convento di Serino stroncato dal covid a soli 75 anni. Padre Tommaso si era sentito male due settimane fa, durante una messa nella chiesa di Santa Maria degli Angeli a Torchiati di Montoro, il 18 aprile scorso. Un improvviso mancamento aveva fatto allarmare i fedeli all’inizio della celebrazione. Fu necessario l’intervento di un’ambulanza per trasferirlo all’ospedale Moscati. E proprio al Moscati è spirato nella terapia intensiva del Covid Hospital dove si trovava ricoverato dal 23 aprile. Si tratta della quattordicesima vittima che è costretta a registrare la comunità di Serino in meno di due mesi.

Padre Tommaso era il padre guardiano del Convento, una figura pressione e di riferimento per tanti. Oggi si svolgeranno funerali. I sindaci predicano cautela per il secondo giorno consecutivo si mantiene basso l’indice di positività: si attesta sul 6,1%, rispetto al 5,3% delle 24 ore precedenti. Ieri sono stati scovati 83 nuovi casi su 1.366 tamponi.