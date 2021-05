Scuole, Festa tiene ancora in dad le superiori "Non voglio rischiare di vanificare il gran lavoro fatto fin qui"

Nel capoluogo scuole superiori in dad per altri sette giorni. Lo ha annunciato il sindaco Festa durante una breve diretta Facebook. La decisione del primo cittadino è arrivata al termine di un incontro con una delegazione di studenti e dopo una valutazione dei dati dell'Asl. “Ci sono ancora troppi cluster in giro per la provincia, manterrò ancora le scuole in Dad per altri 7 giorni perchè non voglio rischiare di vanificare il gran lavoro fatto fin qui e il comportamento dei miei concittadini”. Anche a San Martino valle Caudina il sindaco Pasquale Pisano, dopo i contagi in classe, è costretto a ripristinare la didattica a distanza almeno per altri 7 giorni.