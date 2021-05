Vandali all'Eliseo: "Presto la Fondazione di partecipazione" L'annuncio del sindaco Festa

Lavori stradali, scuole, mercato ed Eliseo. Sono i temi trattati dal sindaco Festa nella consueta diretta facebook del lunedì sera.

"Da oggi pomeriggio l'impresa è a lavoro per riasfaltare le strade. Via Tagliamento, via Cavour, via Nobile, la zona del Tribunale. Poi ci dedicheremo a Corso Europa e Rione Mazzini. Abbiamo investito circa 500mila euro per questi interventi".

Scuole.

“Abbiamo numeri migliori rispetto al resto della Campania ma ci sono ancora troppi cluster in provincia. Per questo ho deciso, per le scuole superiori, di mantenere la DAD per altri sette giorni. Non vanificherò quanto ti buono abbiamo fatto fino a questo momento".

Atto vandalico all'Eliseo

“In settimana deliberemo la statuto di partecipazione, lo proporremo al Consiglio per istituire questa fondazione che andrà a gestire uno l'Ex Gil. Stiamo lavorando con le forze dell'ordine per assicurare gli autori del raid vandalico alla giustizia. Chi ha sbagliato pagherà”.