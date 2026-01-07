Nevica in Alta Irpinia, A16: mezzi spargisale in azione in autostrada Nevica in provincia di Avellino. Primi fiocchi del 2026 a Bisaccia

Come da previsioni meteo è arrivata la neve in Alta Irpinia. Primi fiocchi bianchi in alcuni comuni pioggia mista a neve e le previsioni parlano di precipitazioni fino 400-500 metri, anche in nottata.

Come mostra il video realizzato da Michele Frascione nevica a Bisaccia sull'altopiano del Formicoso e nei comuni limitrofi. Nessun disagio per i collegamenti, funzionano i piani neve dei sindaci, provincia, Anas e autostrade che hanno predisposto la salatura delle strade.

Mezzi spargisale in azione in A16 dove si transita regolarmente e senza disagi. Ora il rischio sono le gelate notturne, domani è previsto un ulteriore abbassamento delle temperature.