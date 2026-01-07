Avellino, neve in arrivo: primi fiocchi bianchi sul Partenio: ecco cosa accadrà Attesa la dama bianca sul Laceno

Le vette del Partenio iniziano a tingersi di bianco. I fiocchi di neve si spingono sino alla quota dell’Osservatorio". Lo annunciano gli esperti dell'Osservatorio di Montevergine. Anche sulla pagina social del Laceno si leggono previsioni che annunciano ficchi bianchi in Alta Irpinia, Baronia e fasce alte del partenio

Oggi 7 gennaio 2026 primi fiocchi a quote basse

Tralasciando i movimenti barici precedenti, è in questa giornata che la partita inizia ad aprirsi. A causa di una spinta, non eccessiva ma utile, dell'anticiclone delle Azzorre in sede nord Europea, una colata di aria artica scenderà sulla nostra penisola. Il tempo della giornata si suddividerà in una prima fase notturna e fino alle prime ore del mattino con precipitazioni forti a carattere nevoso dai 1200 - 1300 m in su.

Successivamente la formazione di un doppio minimo di pressione, tirrenico ed adriatico, farà in modo che oltre all'avvicinamento di aria più fredda, vi saranno nevicate a quote sempre più basse.

Nella fase descritta, tra le prime ore del mattino e mezzogiorno la neve cadrà con moderata e forte intensità fino al piano Laceno.

Successivamente fino a notte, la neve continuerà a cadere imbiancando con molta probabilità anche Bagnoli Irpino.

Per gli accumuli nevosi è ancora una previsione difficile per inquadramento della posizione del minimo di pressione, ma possiamo ipotizzare tra i 25 e 40 cm al piano.

Previsioni per domani 8 gennaio 2026

E' la giornata in cui passeranno le temperature più fredde, ma nel contempo, si allontanerà la fase perturbata, portando cosi al Laceno una giornata molto fredda, ventilata, ma con molta probabilità serena dal punto di vista precipitativo. Qualche fiocco residuo di neve potrebbe ancora cadere nella notte tra il 7 e l'8 ma in netto miglioramento.

Per venerdì 9 gennaio 2026

Giornata in netto contrasto con le precedenti, con aumento termico e possibilità di pioviggini (anche se dovrebbero restare sul mare) per un pre-frontale. Il pre-frontale in questione è sinonimo di una probabile e nuova irruzione fredda del giorno 10 Gennaio, ancora difficile da inquadrare.

Previsioni 10 gennaio

Siamo a troppi giorni di distanza, ma allo stato attuale, quindi previsione da prendere con le dovute accortezze, sarà la giornata dove una nuova perturbazione da Nord Ovest toccherà la nostra regione e il Laceno. Allo stato attuale previsionale dal mattino al primo pomeriggio, le temperature saranno favorevoli a precipitazioni nevose fino a quote di bassa collina (quindi fino a Bagnoli Irpino), con possibilità di ulteriori accumuli nevosi anche interessanti.

Dal giorno successivo, per ora, stabilità atmosferica per 24 ore.