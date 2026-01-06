Avellino, arriva la neve fino a bassa quota: Ofantina osservata speciale Previste nevicate domani sera fino a 500 metri

Temperature in calo e la Befana che porta anche in Irpinia il ribaltone artico con freddo e fiocchi di neve. Lo annunciano esperti e metereologi che annunciano per le prossime ore un netto peggioramento delle condizioni metereologiche, e l'arrivo della dama bianca fino a quote di alta collina. Sulla pagina social dell'Osservatorio di Montevergine le previsioni di nevicate fino a 500 metri a partire da domani sera.

Previsioni per domani Mercoledì 07 Gennaio 2026

sono attese condizioni di cielo molto nuvoloso o coperto per gran parte della giornata. In mattinata, sono attese precipitazioni diffuse, nevose nelle aree appenniniche sino a quote di media o localmente bassa montagna. Nella seconda parte della giornata, la fenomenologia si manifesterà in forma più intermittente, con una recrudescenza serale, quando vi sarà occasione per fenomeni nevose sino a quote di alta o media collina (500-700 m). Temperature: in calo, anche sensibile. Venti: deboli dai quadranti settentrionali.

Le strade, i collegamenti

Anas e Provincia, come anche i comun,i hanno pronti i piani neve per la sicurezza sulle strade e l'Ofantina , sia il tratto di competenza Anas che della PRovincia, resta l'osservata speciale. La salatura, come avviene da ottobre, del manto stradale scatta sempre i occasione di freddo, neve e gelate così da consentire il transito in sicurezza degli automobilisti.

Le previsioni per Giovedì

Giovedì il vortice dovrebbe spostarsi verso Levante, rinnovando ancora qualche nevicata al Sud sino a quote collinari o a tratti leggermente più in basso tra Puglia e Basilicata, anche sotto i 1000 m in Sicilia. Nel contempo, un debole fronte si addosserà alle Alpi di confine, portando deboli nevicate dai 300/600 m dei settori altoatesini ai 1100/1300 m di quelli valdostani e piemontesi. Tra le città che potrebbero vedere la dama bianca citiamo: Rimini, Urbino, L’aquila, Sulmona, Campobasso, Avellino, Potenza, Altamura, San Giovanni in Fiore e Nuoro.”