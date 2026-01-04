Maltempo, arriva la neve in Irpinia: previsti fiocchi bianchi fino in collina Le previsioni degli esperti dell'osservatorio di Montevergine

Freddo arrivo e neve in arrivo fino in collina in Irpinia. Lo annunciano gli esperti dell'osservatorio di Montevergine sulla pagina social. "Ci sono ancora alcuni dettagli da limare, come del resto è normale che sia, dal momento che siamo ancora nel medio periodo. La tavola, tuttavia, sembra ormai apparecchiata per un episodio di maltempo invernale, atteso, sul territorio irpino, nella giornata di mercoledì. Gli ingredienti per il verificarsi di fenomeni nevosi sino a quote collinari sembrano esserci tutti. Le condizioni fortemente barocline, legate ad un disallineamento tra posizione del minimo di pressione al suolo e quelle del minimo in quota, si tradurranno in ventilazione settentrionale nei bassi strati e sud-occidentale nella media troposfera, un "mix" ideale per la caduta di significative precipitazioni.

Sui quantitativi è ancora presto per esprimersi: molto dipenderà dall'estensione dei fenomeni precipitativi, che secondo molte delle proiezioni attuali diventerebbero poco rilevanti già dal tardo pomeriggio. Nelle aree montuose, in ogni caso, ci aspettiamo una nevicata consistente, che in parte compenserà il deficit nivometrico sinora accumulato. Seguiranno aggiornamenti.". Concludono gli esperti.