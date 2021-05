Covid, 6 morti in poche ore. 9508 i contagiati in Irpinia I dati irpini

Covid, sei morte in 24 ore: la strage continua e si abbassa l’età media di vittime e ricoverati gravi in ospedale. Intanto l’indice di positività risale al 12,7%

Il bilancio complessivo dei casi di Covid-19 sul territorio da inizio pandemia è pari a 18.546, compresi guariti e decessi. Circa la metà si è registrata dal mese di gennaio di quest’anno. Fino a ieri si sono contati 9.508 contagi. I decessi di irpini da quando è scoppiata la pandemia è di 342; 120 solo nel 2021. Questo il quadro complessivo dell’emergenza covid in Irpinia.

Tra i morti due 59enni, che erano residenti a Montella e Ospedaletto d’Alpinolo. Raffaele Pelliccia residente nel piccolo comune del Partenio, era guardia giurata in servizio a Napoli.

Sempre alla città ospedaliera, nella terapia subintensiva del Covid Hospital ha perso la vita una paziente di 87 anni del capoluogo, ricoverata dal 28 aprile. Nello stesso reparto dal 13 aprile, anche un anziano di 76 anni di Candida e un uomo 67 anni di Solofra, ricoverato dal 16 aprile.

Ma il Covid avanza e a perdere la vita c’è stata anche una anziana diForino. Si tratta della signora Angela Russo, 90enne affetta da altre patologie. «Forino piange una nuova vittima del Covid-19 - dice il sindaco Antonio Olivieri - È purtroppo venuta a mancare la signora Angela, per complicanze dovute a questo subdolo virus. Risultata positiva nelle scorse settimane, negli ultimi giorni le sue condizioni, già segnate dalla presenza di altre patologie, sono peggiorate. Come comunità vogliamo far sentire alla famiglia tutta la nostra vicinanza per questa dolorosa perdita. Le nostre più sentite condoglianze», conclude Olivieri.