Differenziata, un'app per stimolare i cittadini alla raccolta Presentata a Palazzo Caracciolo da IrpiniAmbiente

La sfida di Irpiniambiente per migliorare la differenziata passa attraverso un app, già disponibile su google play e app store, per fornire in tempo reale informazioni ed indicazioni per una corretta raccolta ma è stata arricchita di altre innovative funzionalità, con la sezione di prenotazione ritiro ingombranti, le notifiche push relative al calendario di raccolta e la sezione dedicata agli utenti, sia per lo “scambio” di oggetti che per il mercato virtuale contro lo spreco alimentare e lo spreco in genere e la riduzione dei rifiuti.

I numeri ormai già da qualche anno sono in decisa crescita; si punta a migliorare singole realtà a partire da quella più disastrata ad Ariano Irpino dove l’amministrazione comunale e la società di via Cannaviello saranno impegnati con la somministrazione di un questionario a 3mila famiglie del Tricolle al fine di calibrare il nuovo servizio di raccolta rifiuti.

Capitolo smaltimento dei rifiuti. Il capoluogo non ha ancora un'isola ecologica. “Aspettiamo il Comune per l'area ex Cecchini – dichiara il direttore generale Armando Masucci - noi siamo pronti, anche domani”.