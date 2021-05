Fuksas alla Dogana ma non lo sa nessuno: è bufera Sopralluogo stamattina con il sindaco nel massimo riserbo

Un blitz a sorpresa dell'archistar Massimiliano Fuksas incaricato di restaurare la Dogana di Avellino che ha già innescato la polemica politica.

E' stato un primo sopralluogo in compagnia del sindaco Gianluca Festa tenuto però all'oscuro di tutti. Una visita coperta dal massimo riserbo.

Non è stata informata la stampa, né l'opposizione consiliare nè tanto meno gli ordini professionali.

A quanto pare la discrezionalità della visita è stata richiesta proprio da Fuksas per non essere disturbato nella sua prima presa di contatto con l'edificio ma per Luca Cipriano e Ferdinando Picariello così si parte male.

"Una visita fugace di cui nessuno era informato e che non rende merito allo stesso archistar – dichiarano – non si capisce perchè su questo progetto della Dogana debba tenersi un'area di mistero e mancata condivisione da parte dell'amministrazione comunale".