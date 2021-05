"Con Fuksas c'è grande sintonia,Avellino rinasce dalla Dogana" Il sindaco Gianluca Festa parla dell'incontro con l'archistar che ha visitato tutta la città

È arrivato oggi ad Avellino a sorpresa l'archistar Massimiliano Fuksas a cui sarà affidato il progetto di rilancio di uno dei monumenti simbolo del capoluogo: la Dogana di piazza Amendola. Fuksas accompagnato dal sindaco Gianluca Festa ha esplorato il capoluogo per ottenere una visione di insieme del tessuto urbano e dei suoi luoghi e monumenti. “Oggi abbiamo avuto il piacere di ospitare ad Avellino l’architetto Massimiliano Fuksas. Abbiamo visitato la città ed, ovviamente, c’è stata la tappa alla Dogana per approfondire alcuni aspetti relativi all’intervento da realizzare”. E’ quanto fa sapere il sindaco Gianluca Festa. “Si è subito creata una forte sintonia con l’architetto Fuksas che ha raccolto con entusiasmo questa sfida di rilancio della Dogana, perché ha avvertito il forte legame tra la comunità avellinese e questo prestigioso simbolo della città”, ha dichiarato il sindaco Festa. “L’architetto ha voluto avere una visione d’insieme del capoluogo, per cui ci siamo anche soffermati sulle numerose iniziative progettuali che stiamo realizzando e sul futuro dell’intero centro storico. Questa è stata una tappa apripista in città” – ha concluso il sindaco Festa – “a cui ne seguiranno sicuramente altre. La città sarà coinvolta in questo percorso e costantemente informata, proprio perché è ben chiara a tutti noi l’importanza di questa sfida. Il rilancio del centro storico significa dare nuovo impulso a tutto il capoluogo. Massimiliano Fuksas ci consentirà di raggiungere questo ambizioso risultato”.