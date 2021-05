Casina del Principe, Avionica lancia la sua idea per il futuro L'associazione è stata ricevuta dalla Commissione Cultura

Oggi Avionica è stata ricevuta dalla Commissione Cultura del Comune di Avellino. Avionica ha presentato e protocollato una proposta che illustra tutte le attività che vorrebbe costruire nei prossimi anni al Casino del Principe e propone un accordo di gestione tramite un patto di collaborazione.

La proposta è scaricabile sul sito www.avionica.info

"A breve termina il progetto JUMP - Benessere Giovani." - spiega Luca Cioffi, presidente di Avionica APS - "Obiettivo di ogni progetto europeo e regionale è dare un finanziamento per costruire un qualcosa che possa durare nel tempo. Noi abbiamo garantito un modello di sostenibilità per quella struttura, tantissimi avellinesi hanno messo a disposizione il loro tempo e le loro intelligente per curarsi di una struttura in stato di semi-abbandono e riempirla di idee e iniziative."

"Per questo proponiamo un patto di collaborazione." - continua Cioffi - "Avionica nasce da un concorso di idee e in questi mesi ha continuato ad avere una forma permeabile a tutte le proposte della cittadinanza. Vorremmo costruire un modello di gestione condiviso con l'amministrazione e con la città, capace di garantire sostenibilità e programmazione. Siamo molto contenti di questo confronto con la Commissione Cultura e speriamo di poterci confrontare il prima possibile con l'amministrazione su questa proposta."