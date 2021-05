Scuole, Festa insiste: Superiori ancora in dad Il sindaco: "Serve un ulteriore sforzo"

Nonostante le continue sollecitazioni da parte del prefetto Paola Spena il sindaco Gianluca Festa procede dritto per la sua strada e prosegue con la Dad per le scuole superiori del capoluogo per un’altra settimana. Lo ha annunciato stasera con una diretta facebook. "Ogni cittadino ha profuso il massimo impegno per affrontare questa pandemia. Tutti noi abbiamo fatto enormi sacrifici per rispettare restrizioni e prescrizioni Ora è necessario fare un ultimo sforzo per contenere la diffusione del virus e per questo ho deciso di reiterare per un'altra settimana l'ordinanza che impone la didattica a distanza per le scuole superiori".