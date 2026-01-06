Petra Strumilia: Marino Bartoletti presenta "Caro Lucio ti scrivo" Pagine ricche di ricordi e di emozioni

Pagine ricche di ricordi e di emozioni: "Caro Lucio ti scrivo" il nuovo libro di Marino Bartoletti, racconta la lunga amicizia tra il giornalista e Lucio Dalla.

Il libro sarà presentato sabato 10 gennaio alle ore 18.30 nella suggestiva cornice della Chiesa Madre di Pietrastornina in corso Partenio.

In 192 pagine il libro rievoca i ricordi più intimi dell'artista bolognese improvvisamente scomparso l'1 marzo 2012, a tre giorni dal 69esimo compleanno e pochi giorni dopo la conclusione del festival di Sanremo dove aveva diretto l'orchestra che accompagnava il suo pupillo Pierdavide Carone.

Aneddoti spesso inediti, frasi dette e quelle rimaste finora nel cuore: un legame forte e lungo decenni caratterizzato dal segno della musica.

'Caro Lucio ti scrivo' è la testimonianza di una vita fatta di passioni comuni - il calcio, la pallacanestro, i fumetti, con la musica a fare da sfondo - ma anche di singolari episodi privati, dall'inizio del loro rapporto grazie a 'Pressing', un giornalino di provincia che parlava di basket, alla serata finale proprio di quel Festival di Sanremo di tredici anni fa, quando si sorrisero e si abbracciarono per l'ultima volta.

A dialogare con l’autore Marino Bartoletti il presidente del circolo socio culturale e ministro dell’interno Matteo Piantedosi.

L'niziativa ha l’obiettivo di aprire una finestra sulla realtà, guardando al futuro attraverso la memoria, valore fondamentale per le comunità. Si osserva l’orizzonte per decidere la propria luce e per dare forma al pensiero.

Il futuro è una pagina bianca sulla quale costruire memoria e cultura, attraverso i ricordi e l’esempio di chi scrive la storia contemporanea.

L’evento ha il patrocinio del Comune di Pietrastornina. Sarà possibile seguire l’evento sulla pagina facebook del circolo Petra Strumilia: Facebook.comStrumilia.