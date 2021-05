Domani riparte il Mercato. Il Comune: "Siamo pronti" Sopralluogo degli assessori Negrone e Genovese. In mattinata gli ultimi interventi a Campo Genova

E' praticamente tutto pronto per la ripartenza del mercato bisettimanale che torna ad Avellino dopo un anno e mezzo di stop e battaglie legali.

"Sicuramente domani il mercato ricomincerà - assicura l'assessore Giuseppe Negrone - stiamo ultimando le pulizie, gli stalli e abbiamo tolto i tabelloni pubblicitari per ricavare due posti in più per i commercianti, stiamo tagliando l'erba". Domani alle ore 6.00 i Vigili Urbani saranno qui e i mercatali potranno fare ingresso fino alle ore 8.00 e il mercato sarà aperto fino alle 14.00. Intanto il Comandante dei Vigili Urbani si sta occupando delle assegnazioni definitive dei posteggi. Credo che ci vorranno tre-quattro giorni".

Con Negrone sopralluogo nell'area anche dell'assessore Antonio Genovese. "Speriamo che domani mattina vada tutto bene e che l'area risponda a quelli che sono i fabbisogni dei mercatali. Il nulla osta dell'Asl è arrivato, speriamo di soddisfare le esigenze dei mercatali anche se ci rendiamo conto che domani potrebbero esserci dei fastidi e dei disagi però chiediamo la collaborazione di tutti gli esercenti e delle persone che verranno al mercato per farlo svolgere in totale sicurezza”.