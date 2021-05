Covid, 37 nuovi contagi. Frangipane, nessun morto in 4 giorni I dati dell'Asl

Nessun morto di covid da quattro giorni all'ospedale Frangipane di Ariano Irpino e calano i contagi da coronavirus in tutta la provincia. L'Azienda Sanitaria Locale comunica su 438 tamponi effettuati sono risultate positive al Covid 37 persone. Preoccupa solo il caso Montemiletto che conta otto nuovi positivi in 24 ore. Un dato in netta controtendenza rispetto ai numeri negli altri comuni.

- 1, residente nel comune di Avella;

- 11, residenti nel comune di Avellino;

1, residente nel comune di Chiusano di San Domenico;

- 1, residente nel comune di Contrada;

- 1, residente nel comune di Manocalzati;

- 2, residenti nel comune di Mercogliano;

- 2, residenti nel comune di Mirabella Eclano;

- 1, residente nel comune di Monteforte Irpino;

- 1, residente nel comune di Montefredane;

- 8, residenti nel comune di Montemiletto;

- 1, residente nel comune di Parolise;

- 1, residente nel comune di Pietradefusi;

- 1, residente nel comune di Rotondi;

- 3, residenti nel comune di San Martino Valle Caudina;

- 1, residente nel comune di Sant'Angelo a Scala;

- 1, residente nel comune di Serino.

L'Azienda Sanitaria Locale ha avviato indagine epidemiologica sui contatti dei casi positivi.