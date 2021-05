Vaccini nelle carceri, già somministrate 272 dosi Oggi si procede a Sant'Angelo. Domani tocca alle detenute dell'ICAM

È partita la Campagna Vaccinale anti-covid per i 757 detenuti delle Case Circondariali irpine. Ad oggi sono 272 le vaccinazioni già effettuate dall’Asl di Avellino presso gli Istituti penitenziari di Ariano Irpino e Avellino. A seguire è stata prevista per oggi la vaccinazione dei detenuti della Casa Circondariale di Sant’Angelo dei Lombardi e, per venerdì 14 maggio 2021, delle detenute dell’ICAM di Lauro.