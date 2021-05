Covid, a Forino Olivieri chiude tutte le scuole Lo stop del sindaco fino al 15 maggio

In seguito agli ultimi casi registratisi nei plessi scolastici "Vespucci" e "Rodari", il sindaco Antonio Olivieri ha deciso di sospendere le attività didattiche in presenza di ogni ordine e grado fino al prossimo 15 maggio.

La nota del primo cittadino: "Visto che negli ultimi giorni continuano a registrarsi nuove positività all’interno delle scuole del territorio comunale, che tali positività hanno scaturito l’isolamento domiciliare per numerosi alunni e diversi insegnanti e che tali isolamenti condizionano la frequenza di alunni conviventi in altre classi, si ritiene necessario provvedere alla sospensione delle attività didattiche in presenza per tutte le scuole del territorio di ogni ordine e grado, nell’attesa di eventuali accertamenti ed approfondimenti ed al fine di consentire un’ulteriore igienizzazione e sanificazione straordinaria dei plessi scolastici per il periodo intercorrente dal 12 maggio 2021 e fino al 15 maggio 2021. In allegato l’Ordinanza Sindacale n. 27/2021. Continueremo ad aggiornarvi costantemente in merito all'evolversi della situazione. Colgo l'occasione per invitare tutti, in questi giorni di chiusura delle scuole, a comportamenti responsabili ed evitare pericolosi assembramenti"