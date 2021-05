Covid, altri 66 positivi in Irpinia. 15 ad Avellino, è allerta I dati Asl. I contagi da coronavirus

Sono 66 i nuovi casi di Covid in Irpinia, accertati grazie a 1.174 tamponi effettuati. Lo rende noto l'Asl nel consueto bollettino quotidiano. Calano i contagi ma preoccupano i cluster in alcuni comuni. Come nel capolugo dove sono 15 i nuovi positivi. Allerta anche a Montefredane dove i contagi accertati sono sei.

Ecco i dati comune per comune:

- 1, residente nel comune di Aiello del Sabato;

- 2, residenti nel comune di Atripalda;

- 2, residenti nel comune di Avella;

- 15, residenti nel comune di Avellino;

- 2, residenti nel comune di Forino;

1, residente nel comune di Guardia Lombardi;

- 1, residente nel comune di Lauro;

- 5, residenti nel comune di Montefalcione;

- 5, residenti nel comune di Monteforte Irpino;

- 6, residenti nel comune di Montefradane;

- 2, residenti nel comune di Montemiletto;

- 3, residenti nel comune di Montoro;

- 1, residente nel comune di Mugnano del Cardinale;

- 1, residente nel comune di Ospedaletto d'Alpinolo;

- 1, residente nel comune di Pietrastornina;

- 3, residenti nel comune di Prata PU;

- 2, residenti nel comune di Roccabascerana;

- 2, residenti nel comune di San Potito Ultra;

- 1, residente nel comune di Santo Stefano del Sole;

- 1, residente nel comune di Serino;

- 5, residenti nel comune di Solofra;

- 1, residente nel comune di Summonte;

- 3, residenti nel comune di Tufo.

L'Azienda Sanitaria Locale ha avviato indagine epidemiologica sui contatti dei casi positivi.