Basket, la Scandone ritrova il sorriso: successo nel derby Battuto Promo Basket Marigliano con il punteggio di 93-70

La Scandone Avellino torna a vincere dinanzi al pubblico del Pala Del Mauro: gli irpini trionfano nel 14esimo turno del campionato di Serie B Interregionale, battendo con nel derby la Promo Basket Marigliano con il punteggio di 93-70.

“Abbiamo disputato un match gagliardo, rispettando il piano partita e applicandoci al massimo. Venivamo da una settimana non facile, siamo stati bravi a riprendere il lavoro fatto fino alla sconfitta contro la Tiber", ha detto il coach Dell'Imperio. "Per disputare una gara intensa avevamo bisogno del contributo di tutto il roster e così è stato, eccetto Cioppa che speriamo di recuperare per il prossimo incontro. Sono abbastanza emozionato questa sera, la cornice di pubblico è stata fantastica. Nel prossimo match contro il Basket Aquilano faremo di tutto per chiudere nel migliore dei modi il girone d’andata, sarà una sfida importante e difficile su un campo insidioso”.

La Scandone Avellino chiuderà il girone d’andata, domenica 11 gennaio alle ore 18, in trasferta contro il Nuovo Basket Aquilano.

Parziali: 22-14; 25-19; 20-12; 26-25

Tabellino Avellino. Scanzi 14, Piazza, Cioppa, Cantone 4, Ragusa 8, Quarisa 14, Iannicelli 9, Duranti 9, Tonello 8, Beck 15, Vitale 12, Lepanto Galli. Coach Dell’Imperio

Marigliano. Liamin, Verazzo 16, Zanier 4, Ceredi 11, Scekic 20, Di Giuliomaria 13, Verde, Cannavina 6, De Riggi, Mileva, Rovelli. Coach Spinelli



