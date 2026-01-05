Marathon club Ariano: premiati i tecnici Raffaele Giovannelli ed Agnese Demarco Pranzo sociale 2025 nella splendida cornice di Villa Kristall

Sì è svolta nella splendida cornice di Villa Kristall, alla presenza di oltre 70 invitati il pranzo sociale 2025 della Marathon club Ariano Irpino.

Assenti giustificati la vice presidente della Fidal Campania Amalia Di Martino e il consigliere nazionale Fidal Carlo Cantales che hanno fatto pervenire i loro messaggi di auguri.

Nel corso dell’evento si sono svolte le premiazioni del Criterium sociale 2025 e della Kilometrica 2025 maschile e femminile, oltre che la consegna di alcuni premi speciali.

Premiati i tecnici Raffaele Giovannelli ed Agnese Demarco per l’impegno profuso, la professionalità e la dedizione nella formazione dei ragazzi del settore giovanile.

Nel messaggio di apertura il pesidente Antonio Iuozzo ha parlato dell’amore e della passione che ciascuno, direttamente o indirettamente coinvolto, prova nei confronti della Marathon Club.

Amore e passione che rinnova la storia, la rende attuale e consente di alimentare energie per il futuro.

Un augurio a tutti i soci, familiari, amici e tutti coloro che hanno a cuore le vicende e le sorti della società. condividendo progetti ed obiettivi, di un 2026 di Amore e Passione. Questa è la Marathon club che ci piace