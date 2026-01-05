Alimentazione, i bambini nel mondo sono più obesi che denutriti: ecco perché

I bambini e gli adolescenti sono più numerosi ad essere in una situazione di obesità

alimentazione i bambini nel mondo sono piu obesi che denutriti ecco perche

Secondo l’Unicef le proiezioni, basate sulle tendenze passate, indicano che questa inversione potrebbe rinforzarsi nei prossimi anni.

Avellino.  

Secondo un rapporto dell’Unicef, per la prima volta nel mondo, nel 2025, i bambini e gli adolescenti sono più numerosi ad essere in una situazione di obesità che in una di denutrizione.

Le proiezioni suggeriscono che questo scarto potrebbe rinforzarsi negli anni a venire. Il 9,4% dei bambini e degli adolescenti sono obesi contro il 9,2% di quelli denutriti.

Sempre secondo l’Unicef le proiezioni, basate sulle tendenze passate, indicano che questa inversione potrebbe rinforzarsi nei prossimi anni. Dopo il 2000 si è passati da 194 milioni a 391 milioni di giovani in sovrappeso. Mentre negli anni 1990 l’obesità era quasi inesistente nei paesi a basso reddito, nel 2019 abbiamo assistito ad un’inversione di tendenza. I paesi a basso reddito rappresentano allo stato l’81% dei casi di sovrappeso su scala mondiale, contro il 66% del 2000.

Molte regioni si demarcano per una forte prevalenza del fenomeno: l’America latina, i Caraibi, il Medio Oriente, l’Africa del Nord, l’America del Nord. L’Asia del Sud ha registrato la più forte progressione. Dal 2000 al 2022 i casi sono aumentati cinque volte. L’Unicef chiama in causa un ambiente alimentare malsano: le bevande e gli alimenti nocivi per la salute sono largamente disponibili, poco costosi, facenti oggetto di un marketing aggressivo nei luoghi dove i giovani vivono, studiano, e giocano, e ciò anche nei paesi che lottano ancora contro la denutrizione dei bambini.

Alcuni studi dimostrano che gli alimenti ultra-trasformati rappresentano un terzo dell’apporto energetico totale degli adolescenti in Argentina, nel Belgio, nel Cile, e nel Messico, e la metà in Australia, nel Canada, negli Stati Uniti, e nel Regno Unito.

L’Unicef ha dimostrato che questi alimenti sono presenti nelle scuole. Un programma di alimentazione su quattro serve della carne trasformata agli allievi, circa uno su cinque fritture, e 14% bevande zuccherate. L’obesità è fortemente aumentata in questi ultimi anni nei bambini e negli adolescenti ossessionati dalla pubblicità.

Secondo l’Unicef il fenomeno è diventato nel 2025 la prima forma di malnutrizione nel mondo negli adolescenti. Sempre l’Unicef richiama i governi a misure coercitive, come le restrizioni pubblicitarie, la tassazione sulle bevande zuccherate e gli alimenti nefasti, e la messa in opera di etichette consone.

L'autore è Medico - Endocrinologo 

Ultime Notizie