Dipartimento funzione pubblica: finanziamento per il comune di Grottaminarda Piano nazionale di ripresa e resilienza, investimento 2.3

Decreto di finanziamento per il comune di Grottaminarda da parte del dipartimento della funzione pubblica a seguito dell'avviso “Risorse in Comune”.

44.920,57 euro finanziati da Next generation Eu per lo "Sviluppo delle capacità nella pianificazione, organizzazione e formazione strategica della forza lavoro".

"Lo scorso novembre abbiamo presentato con fiducia domanda di partecipazione all'avviso pubblico rivolto ai comuni a valere sul piano nazionale di ripresa e resilienza, Investimento 2.3 "Competenze e capacità amministrativa” - afferma Virginia Pascucci in qualità di delegata alle politiche dell'innovazione digitalizzazione - convinti che il percorso che ha intrapreso l'amministrazione guidata da Marcantonio Spera, al fine di potenziare la macchina amministrativa dell'Ente e restituire così servizi migliori al cittadino, sia quella giusta e quella che l'Europa ci suggerisce.

Stiamo aumentando la nostra capacità di pianificazione con l'aiuto della tecnologia e della digitalizzazione e stiamo generando benefici diretti al cittadino con procedure più rapide e servizi più smart. Grazie a questo nuovo finanziamento proseguiremo su questa strada".