Avellino verso il voto, Gengaro: "E' l'ora che Petracca si candidi a sindaco" L'esponente dell'area Schlein del Pd invita il capogruppo regionale del partito a scendere in campo

Maurizio Petracca candidato sindaco ad Avellino. E' l'idea lanciata da Antonio Gengaro, esponente dell'area Schlein dei Dem, nel corso della rubrica "Punto di vista" su Otto Channel canale 16, in un confronto con il professore universitario Toni Iermano. Ad una precisa domanda del direttore Pierluigi Melillo in vista del voto della prossima primavera nel capoluogo irpino, anche alla luce del rischio di una ennesima spaccatura nel Pd irpino, Gengaro è stato chiaro. "Petracca - ha detto Gengaro - ha avuto tantissimi voti alle regionali, può essere uno dei candidabili a sindaco di Avellino. Lui si intesti una leadership nella costruzione del futuro della città. Abbia il coraggio di metterci la faccia come hanno fatto altri in passato...".

Critico Iermano rispetto alla proposizione di esponenti del Pd che già hanno avuto esperienze in comune.

"Evidentemente - ha spiegato Iermano - non hanno studiato la filosofia presocratica, altrimenti saprebbero che le cose scorrono". "Noi - ha aggiunto - assistiamo ancora oggi alle candidature che si basano sul consenso cioè sul numero di voti che uno porta dietro mentre il consenso sappiamo che dovrebbe essere generato dalla proposta, ma le proposte si perdono nella nebbia...".