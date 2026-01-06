Città dell'Ufita: proposta di fusione tra Sturno e Frigento in Irpinia Nasce uno spazio come luogo di confronto, proposte, idee e visione a medio termine

La lotta allo spopolamento in Irpinia e i possibili scenari futuri nelle aree interne. "Due Radici, un solo futuro. Per una Città dell'Ufita forte e unita. Guardando i nostri paesi dall’alto, o percorrendo le strade che attraversano la Valle dell’Ufita, è difficile dire dove finisce l’uno e dove inizia l’altro. Condividiamo lo stesso cielo, le stesse colline, la stessa aria e, per lunghi tratti, la stessa storia.

La proposta di fusione tra Sturno e Frigento non è un’operazione burocratica. È un patto per il futuro dei nostri figli. In un’epoca in cui i piccoli comuni faticano a garantire servizi d'eccellenza e a far sentire la propria voce, l’unione diventa l’unico strumento per non restare indietro".

Uno spazio come luogo di confronto, proposte idee e visione a medio termine. Da qui la proposta di costruire insieme il cuore pulsante dell'Ufita: La città dell'Ufita".

Perché dire SÌ alla fusione? Non si tratta di cancellare chi siamo, ma di diventare più forti insieme. Ecco i vantaggi concreti che una fusione porterebbe nelle nostre case:

Più risorse economiche: Lo Stato e la Regione premiano generosamente le fusioni. Per 10 anni, il nuovo comune riceverebbe milioni di euro di contributi straordinari. Soldi che oggi non abbiamo e che potrebbero essere usati per rifare le strade, potenziare le scuole, migliorare l'illuminazione e abbassare le tasse locali.

Peso Politico nella Valle: Con la sfida della Stazione Hirpinia e lo sviluppo della zona industriale, i piccoli comuni rischiano di essere spettatori. Un comune unico, con una popolazione e un territorio più vasti, sederebbe ai tavoli che contano con l'autorevolezza di una vera Città, non più come singoli paesi.

Servizi Migliori: Unire gli uffici significa risparmiare sui costi della "macchina" amministrativa e investire quei risparmi in servizi reali per il cittadino: più assistenza sociale, più cura del verde, trasporti più efficienti.

Una rassicurazione necessaria: la nostra identità non sparirà.

Sappiamo che il senso di appartenenza è forte. Essere di Sturno o essere di Frigento è un orgoglio che nessuno vuole perdere. La fusione crea un nuovo ente amministrativo, ma non cancella i luoghi. Le piazze, le feste patronali, le tradizioni, i gonfaloni storici e i nomi delle nostre vie rimarranno.

Sturno e Frigento continueranno ad esistere come "Municipi" all'interno di una casa più grande, esattamente come avviene nelle grandi città che hanno quartieri con identità fortissime. Non perderemo il nostro passato; ci daremo solo gli strumenti per costruire un futuro in cui i nostri giovani non siano costretti a partire".