Livorno è amara per l'Avellino Basket: irpini ko (82-77) in Toscana Domenica si torna in campo contro Pistoia

E' stato un impegno complicato per l'Unicusano Avellino Basket sul campo di Livorno. Gli irpini sono stati sconfitti 82-77 dagli amaranto, gara nella quale si è dovuto far a meno di Chandler frenato da un problema muscolare. Questo ha reso la missione labronica ancora più complicata contro una buona squadra, per altro sostenuta da un pubblico caloroso e rumoroso e da ottime percentuali da fuori: nel primo tempo la Libertas ha tirato con percentuali altissime, 9/14, per chiudere con un 12/30 a fine gara. Avellino ha lottato fino alla fine, non riuscendo a completare la rimonta, ma mantenendo a proprio favore la differenza canestri. Domenica si torna in campo contro Pistoia.

PARZIALI: 28-21; 17-15; 24-22; 13-19

BIEMME SERVICE LIBERTAS LIVRONO

Woodson 20, Tiby 21, Filloy , Penna 11, Tozzi 10, Filoni 3, Valentini, Possamai 10, Piccoli 5, Fantoni 2, Genti

All. Diana

UNICUSANO AVELLINO BASKET

Zerini , Lewis 22, Chandler n.e., Mussini 6, Grande 21, Costi 8, Donati, Pini 4, Cicchetti 3, Dell’Agnello 7

All. Di Carlo

ARBITRI

Nale Enrico Boscolo, Daniele Yang Yao, Edoardo Ugolini