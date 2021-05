Dramma ad Avellino: il Covid si porta via Igor Russomanno Il lutto, il cordoglio. Aveva 64 anni. Si è spento dopo lunghe settimane di lotta al Moscati

Dramma ad Avellino dove oggi nell’area covid dell’ospedale San Giuseppe Moscati si è spento Igor Russomanno, noto responsabile del settore marketing nel comparto dell’editoria irpina, originario di Caposele, ma da anni residente nel capoluogo.

Russomanno è deceduto questo pomeriggio, nella terapia intensiva del Covid Hospital dell’Azienda Moscati, aveva 64 anni ed era ricoverato dal 7 aprile e in terapia intensiva dal 20. Storico responsabile del settore commerciale dell’edizione irpina del Quotidiano del Sud si è spento dopo lunghe settimane di lotta contro il covid. Moltissime persone in queste lunghe settimane di lotta per la vita di Russomanno, hanno seguito con apprensione e premura l’evolversi delle sue condizioni cliniche. Lo scorso sette aprile l’aggravarsi delle sue condizioni ne avevano imposto il ricovero in ospedale. Troppo gravi i sintomi dell’infezione da covid.

Tantissimi i messaggi di cordoglio che stanno raggiungendo la redazione del Quotidiano del Sud per la tragica perdita. In tanti ricordano il fare garbato e mite di Russomanno, che negli anni ha seguito l’evolversi del mondo della comunicazione irpina, sapendone sempre interpretare cambiamenti e mutazioni. Laureato in architettura, aveva da sempre mostrato e messo in pratica quella sua innata passione e capacità nel settore della comunicazione. Da decenni sempre al fianco di Gianni Festa in ogni iniziativa editoriale, ha sempre rappresentato un punto di riferimento prezioso per i tanti collaboratori di redazione. Un lutto doloroso quello della morte di Russomanno che conferma la pericolosità del virus e al contempo il drammatico abbassarsi dell'età media delle vittime.

Nelle aree Covid dell’Azienda Moscati risultano ricoverati 58 pazienti e sono 66 i nuovi positivi al virus in provincia, 15 i casi solo nel capoluogo.