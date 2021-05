Museo irpino, sabato aperta la Sezione archeologica In occasione della giornata internazionale dei Musei

Come ogni anno il Museo Irpino aderisce alla Giornata Internazionale dei Musei, promossa da ICOM (International Council of Museums). In linea con la tematica 2021 “Il futuro dei Musei: rigenerarsi e reinventarsi” il Museo apre le porte della Sezione Archeologica con una veste completamente rinnovata. Nei lunghi mesi di chiusura, infatti, il Museo non si è mai fermato e ha continuato a lavorare al miglioramento del percorso museale. Sabato 15 maggio sarà pertanto possibile visitare la Sezione Archeologica con un nuovo sistema informativo e didattico: pannelli descrittivi, curiosità, qrcode, timeline, didascalie e sticker wall vi aspettano per una nuova esperienza di visita per conoscere l’Irpinia antica.