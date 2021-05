Domicella, prorogata la sospensione dell'attività didattica "Fino a domenica 23 maggio": i dati sul territorio alla base dell'ordinanza dopo la riapertura

Doveva essere la settimana del ritorno in classe. Così non è stato a Domicella, dove l'ordinanza sindacale ha determinato la proroga della sospensione delle attività scolastiche in presenza. "Tenuto conto dei nuovi positivi covid di quest'ultima settimana, registrata nella giornata di sabato 08/05 e venerdì 09/05, numero 5, che superano la soglia dei 250 positivi / 100.000 abitanti", ecco quanto presentato nell'atto ufficiale dal sindaco di Domicella, Antonio Corbisiero, che ha ordinato "la proroga della sospensione delle attività didattiche in presenza in tutte le scuole, di ogni ordine e grado, presenti sul territorio comunale, da lunedì 10/05 a domenica 23 maggio 2021, in continuità della propria ordinanza n.14/2021". Il cambio di prospettiva è arrivato ad inizio settimana con la comunicazione di nuovi contagi che hanno determinato la scelta di annullare la ripartenza e di preferire la conferma della didattica a distanza fino al giorno 25. Nelle ore precedenti sarà rivalutata la situazione del rapporto positivi/abitanti, fondamentale per la decisione da assumere per la didattica in presenza.