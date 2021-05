Riapre la statale Appia sottostante il viadotto a Manocalzati L'Anas comunica che l'intervento è in fase di ultimazione

E' in fase di ultimazione l'intervento di manutenzione programmata sul viadotto situato lungo la SS7 "Appia", nel territorio comunale di Manocalzati (AV), per un importo complessivo di circa 2,5 milioni di euro. Lo rende noto Anas. L'opera scavalca la SS7/bis ed e' situata in prossimita' del casello autostradale della A16 Avellino Est. La conclusione delle attivita', per la particolare conformazione cosiddetta "a quadrifoglio" della intersezione stradale ove e' ubicata, e' articolata in tre fasi, che si concretizzeranno il 15, il 19 ed il 20 maggio 2021. Nel dettaglio, a partire dalla mattinata di sabato 15 maggio sara' ripristinata la circolazione lungo la tratta di statale a quattro corsie sottopassante il viadotto (dal km 307,450 della SS7 "Appia" al km 87,600 della SS7/bis "di Terra di Lavoro").