"Non ascolto il Codacons, vado avanti con la Dad" Festa proroga l'ordinanza per le superiori

Nonostante le sollecitazioni del prefetto Spena e la denuncia del Codacons per interruzione di pubblico servizio, il sindaco Gianluca Festa, non cambia la sua decisione: le scuole superiori continuano con la didattica a distanza. Il primo cittadino del capoluogo irpino lo ha confermato con una diretta facebook da Campo Genova. "La mia mente è già rivolta alla vicenda scuola. Negli ultimi giorni è stata presentata una denuncia alla Procura della Repubblica da parte del Codacons, nei miei confronti, per interruzione di pubblico servizio. Allo stesso tempo c'è stato un appello da parte dei rappresentanti da parte dei vari istituti affinchè si possa continuare in Dad. Io farò di tutto per tutelare la salute della comunità. Firmerò domani l'ordinanza che prevede la didattica a distanza per le superiori per un'altra settimana".