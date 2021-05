Giornata dell'Infermiere. "Noi conosciamo la vera sofferenza" Domani tanti interventi e dimostrazioni pratiche in piazza Libertà ad Avellino

Si terrà domani in piazza Libertà ad Avellino, la seconda tappa della giornata internazionale dell’Infermiere in Irpinia, dopo il primo evento che si è tenuto a Grottaminarda. Ricco il parterre della lunga manifestazione che animerà la domenica irpina, patrocinato dal Comune del Capoluogo e messa in campo da Opi e Fnopi. L'appuntamento è in piazza Libertà a partire dalle 9,30. Il saluto di apertura sarà affidato al sindaco Gianluca Festa, seguiranno gli interventi di Angela Maccarelli, Coordinatrice Assemblea Territoriale Cittadinanza Attiva – Tribunale dei diritti dell’ammalato, del dottore Francesco Sellitto presidente OMC e Ordine dei medici di Avellino, del dottor Cosimo Cicia Vice presidente FNOPI Federazione Nazionale Ordine delle Professioni Infermieristiche, dell'onorevole Vincenzo Alaia, Presidente V Commissione Sanità della Regione Campania, del dottor Rocco Cusano Presidente Opi di Avellino. Modererà gli interventi il dottore Salvatore de Feo, della dottoressa Stefania Cataldo Dott. Angelo De Feo, del dottore Antonio Di Benedetto, del dottore Luigi Mario Giordano Referente regionale SIIET Società Italiana Infermieri Emergenza Territoriale .

Nel pomeriggio previsto il Saluto di Sua Eccellenza Mons. Arturo Aiello Vescovo di Avellino, a seguire gli interventi della Dottoressa Rosmaria Iannaccone Presidente Fondazione “A. Cirino progetto Parkinson Avellino”; Dottor Francesco La Sala medico legale, Dottor Rocco Cusano Presidente Opi di Avellino, Dottor Modestino Matarazzo Vice Presidente OPI di Avellino; Modera il Dott. Giuseppe Nuvolo. Previsti gli interventi Dottoressa Stefania Cataldo Dottor Angelo De Feo, Dottor Antonio Di Benedetto, Dottor Luigi Giordano Presidente regionale Siiet Società Italiana Infermieri Emergenza Territoriale. Alle ore 18:30 si terrà la presentazione opuscolo covid-19 e verrà proiettato un cortometraggio per tutta la durata dell’evento, che rappresenta i vari ambiti assistenziali infermieristici