Ariano in apprensione per Livio Iannarone: Forza guerriero Trasferito in rianimazione all'ospedale di Eboli

E' ricoverato nel reparto di rianimazione per una grave insufficienza respiratoria non legata al Covid, Livio Iannarone, 57 anni, volto simbolo del calcio arianese. Stamane il trasferimento dal pronto soccorso dell'ospedale Sant'Ottone Frangipane di Ariano Irpino, dove era giunto in codice rosso. Dopo essere stato intubato i medici vista la gravità della situazione, hanno disposto il trasferimento in eliambulanza ad Eboli, dove si trova attualmente ricoverato in prognosi riservata. La notizia in poco tempo ha fatto subito il giro della città. Tutto il mondo sportivo e non solo è in forte apprensione e prega per le sue sorti. "Ci siamo visti poche sere fa - commenta Carmelo Barbieri - siamo fiduciosi che riuscirà con la sua forza e determinazione di sempre a superare questo difficile momento." Da tutta la città di Ariano un solo e forte grido: "Forza Livio."