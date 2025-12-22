Il bilancio 2025 dell'Avellino Basket: "Già pronti a nuove sfide" Conferenza stampa per il presidente Lombardi e il general manager Nevola

La soddisfazione per i risultati conseguiti nell'anno solare, dalla partecipazione alla post-season, ai play-in, alla crescita lungo il girone d'andata, ma nel mirino dell'Unicusano Avellino Basket c'è la Givova Scafati per l'ultima sfida del 2025 e il girone di ritorno per firmare l'ulteriore step di crescita. "C'è soddisfazione, ma come obiettivo societario ci siamo sempre posti la volontà di migliorare giorno dopo giorno. - ha spiegato il presidente dell'Avellino Basket, Giuseppe Lombardi - Credo che la vittoria ottenuta a Cividale sia la riprova di quanto si sta costruendo e di quello che vogliamo fare in futuro. È stata una vittoria importante per definire il nostro percorso, ma l'ambizione resta quella di dare il massimo da qui al termine della stagione con l'aiuto di tutti. Colgo l'occasione per spingere quanti più tifosi e appassionati a raggiungere il PalaDelMauro per la gara contro Scafati, in programma domenica (palla a due alle 18, ndr). Possiamo costruire tutti insieme un bel percorso anche in questa stagione. Ci sono sensazioni positive nell'ambiente, ma conta rafforzarle passo dopo passo".

Lombardi e Nevola: "Felici di un progetto che cresce passo dopo passo"

"Credo che i risultati siano chiari, certificano il percorso costruito anche velocemente dal club. - ha affermato il general manager dell'Avellino Basket, Antonello Nevola - La squadra ha risposto con prestazioni molto importanti e quanto fatto da coach Di Carlo è evidente. La squadra ha trovato equilibrio e risorse per risalire e credo che siano tutte le condizioni per spingerci dove avevamo immaginato in estate. Non abbiamo mai nascosto l'ambizione, ovvero quella di puntare alla Serie A, ma tutto passa per un discorso concreto, efficace, allestito nei minimi dettagli e come struttura ci stiamo muovendo nel modo giusto sin dall'alba di questo progetto. Ci siamo assestati in B Nazionale, abbiamo ottenuto la promozione in A2, abbiamo conquistato il pass per il play-in quando spesso le squadre promosse retrocedono subito. Ora conta firmare l'ulteriore step di crescita nel progetto".