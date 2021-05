Numerosi casi Covid, Festa chiude la Cocchia Il provvedimento in vigore fino a sabato 22

Scuola Media Enrico Cocchia, il sindaco Festa dispone la dad per tutti fino a sabato. L’ordinanza del primo cittadino va in vigore da domani, mercoledì 19 maggio, fino a sabato 22. La richiesta è stata avanzata dalla stessa dirigente scolastica dell’istituto di via Tuoro Cappuccini Silvana Gaetana Mauriello, dopo che sono stati riscontrati numerosi casi covid tra gli alunni. Inizialmente erano due i positivi e la scuola era rimasta chiusa ieri e oggi per consentire la sanificazione degli ambienti. Ma poi, dopo l'estendersi del contagio, è arrivata la decisione di prolungare fino al 22 maggio.