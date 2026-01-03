Venticano: confronto e bilancio a 18 mesi dall’insediamento dell'amministrazione Un momento di partecipazione aperto a cittadini, associazioni e realtà locali

Si è svolto oggi, presso la tensostruttura allestita in piazza monumento ai caduti, l’incontro pubblico “In-Comune”, occasione di confronto e bilancio a diciotto mesi dall’insediamento dell'amministrazione.

Un momento di partecipazione aperto a cittadini, associazioni e realtà locali, per tracciare insieme un percorso fatto di impegno, visione e concretezza.

Durante l’incontro sono stati affrontati temi centrali per il futuro della comunità: dalla tutela dell’ambiente alla qualità della scuola, dal piano urbanistico comunale (Puc) alle azioni per il reperimento di finanziamenti destinati alle opere pubbliche. L’amministrazione ha illustrato i risultati raggiunti nell’accesso a bandi regionali e nazionali, fondamentali per sostenere progetti di riqualificazione e sviluppo del territorio.

Tra i traguardi più significativi, è stata annunciata con soddisfazione l’imminente ultimazione dei lavori della piscina comunale, un investimento atteso da anni e fortemente voluto dalla comunità, che presto tornerà a essere un luogo di sport, socialità e benessere per cittadini di ogni età.

Particolare attenzione è stata dedicata allo sviluppo della comunità energetica, progetto pilota volto a promuovere la transizione ecologica e l’autonomia sostenibile del territorio, nonché alle politiche dedicate al benessere dei cittadini, con uno sguardo particolare agli anziani, sempre al centro dell’azione amministrativa.

A conclusione dei lavori, è stata conferita una menzione speciale a Felice Lattanzi, insignito del riconoscimento di “Cittadino Virtuoso 2025” per il suo costante e spontaneo impegno nel preservare il decoro di alcune aree del paese, esempio di spirito civico e senso di appartenenza.

L’evento si è chiuso con un caloroso brindisi collettivo, augurando a tutta la comunità un 2026 all’insegna della collaborazione, della cura reciproca e del progresso condiviso.