Avellino: due attaccanti pronti alla convocazione con la Sampdoria I dettagli sulla rosa biancoverde nell'evoluzione del calciomercato

D'Andrea e Favilli in gruppo e lanciati verso la convocazione per la sfida contro la Sampdoria, in programma sabato prossimo alle 15 al “Partenio-Lombardi”, per la prima di due gare casalinghe consecutive: l'Avellino ha ripreso così la preparazione nelle scorse ore e si allenerà, come già da alcune settimane, con l'impianto sportivo di contrada Zoccolari sempre a porte chiuse. La scelta di lavorare lontano da occhi indiscreti dovrebbe essere confermata lungo il mese di gennaio. A Marco Sala (accordo fino al 2028) e Filippo Reale, in prestito dalla Roma e che sarà ufficializzato nelle prossime ore, l'Avellino aggiungerà altre pedine tra difesa e mediana con l'attacco che subirà un'evoluzione nella seconda parte della sessione invernale di calciomercato. Proprio nella rosa della prossima avversaria dei lupi c'è il profilo seguito con attenzione. Alessandro Pio Riccio della Samp è nei radar biancoverdi. Per il centrocampo c'è sempre la pista che porta a Coli Saco del Napoli, in prestito all'Yverdon dall'estate. Per il reparto avanzato sono in uscita Facundo Lescano e Giuseppe Panico: l'idea del ritorno in Serie C resta quella più semplice per l'argentino e per il nativo di Ottaviano.

La rosa biancoverde e i calciatori in prestito

Gli under: Daffara, Milani, Fontanarosa, Missori, Kumi, Palumbo, Besaggio, D'Andrea, Crespi

Portieri

Iannarilli (2027), Marson (2026), Pane (2026), Daffara (prestito con diritto di opzione e contro-opzione dalla Juventus)

Difensori

Cancellotti (2027), Rigione (2027), Enrici (2027), Manzi (2027), Cagnano (2027), Milani (prestito con diritto di opzione e contro-opzione dalla Lazio), Simic (2027 con opzione 2028 al verificarsi di determinate condizioni), Fontanarosa (2028), Missori (prestito dal Sassuolo), Sala (2028)

Centrocampisti

Armellino (2026), Palmiero (2028), Sounas (2028), Palumbo (2028, riscatto), Kumi (prestito dal Sassuolo), Gyabuaa (prestito con diritto di opzione e contro-opzione dall'Atalanta), Besaggio (2028)

Attaccanti

Favilli (2027 con opzione 2028 al verificarsi di determinate condizioni), Russo (2028), Patierno (2028), Lescano (2027), Panico (2027), D'Andrea (prestito con diritto di opzione dal Sassuolo), Crespi (2028, a titolo definitivo dalla Lazio), Insigne (2027 con opzione 2028 al verificarsi di determinate condizioni), Tutino (prestito dalla Sampdoria con opzione e/o obbligo di trasformazione in definitivo al verificarsi della promozione in A dell'Avellino), Biasci (2027 con opzione 2028 al verificarsi di determinate condizioni, a titolo definitivo dal Catanzaro)

Ceduti in prestito

Tribuzzi (2028, in prestito con diritto di opzione al Vicenza), Maisto (2027 con opzione 2028, in prestito con diritto di opzione e contro-opzione al Potenza). Mutanda (2027, in prestito alla Dolomiti Bellunesi), Arzillo (2026 con opzione di rinnovo in favore dell'Avellino, in prestito alla Casertana), Di Paola (2027 con opzione di rinnovo in favore dell'Avellino, in prestito alla Cavese), D'Ausilio (2028, in prestito con diritto di opzione al Catania), Toscano (2027, in prestito alla Casertana), Todisco (2027, in prestito con diritto di opzione all'Audace Cerignola), Gori (2027, in prestito con diritto di opzione all'Ascoli), Cancellieri (2027, in prestito al Siracusa), De Cristofaro (2028, in prestito al Latina), Marchisano (2027 con opzione 2028 a favore dell'Avellino, in prestito al Giugliano)

Ceduti a titolo definitivo

D'Angelo