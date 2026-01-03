Ariano: mestieri e scene di vita quotidiana nel presepe vivente al Tesoro Protagonisti, i bambini della parrocchia di San Giuseppe

Dalla fornaia alla lavandaia, dal fruttivendolo al salumiere. Mestieri e scene di vita quotidiana nel presepe vivente allestito nei locali della chiesa di San Giuseppe in contrada Tesoro ad Ariano Irpino.

La ridente comunità, sempre attiva soprattutto in queste ricorrenze grazie ad un grande sinergia delle famiglie, genitori, nonni e giovani è riuscita anche quest'anno ad organizzare in poco tempo e nella semplicità di sempre questa tradizionale rappresentazione.

"Abbiamo voluto rivivere così, proprio attraverso i nostri bambini e in questa nostra parrocchia che si ispira proprio agli insegnamenti di San Giuseppe, la nascita del nostro Salvatore. Ed è stata anche per noi adulti una bellissima emozione.

Il messaggio che volgliamo lanciare è quello di preservare le nostre tradizioni, i prodotti della terra, ftutto di lavoro e sacrifici e soprattutto educare i bambini al rispetto reciproco e al divertimento sano, alla luce di tutto ciò che putroppo stiamo assistendo attraverso la televisione oggi".