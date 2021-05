"Il Covid è traditore, continua a uccidere: Addio caro Angelo" I messaggi di cordoglio per il tragico decesso del fotografo 64enne. Lengua:Angelo amava Cervinara

In cauda venenum. In quella che sembra essere la parte finale, la coda lunga di oltre 16 mesi di emergenza sanitaria e della nuova ondata di contagi da coronavirus, con pochi contagi e decessi in calo, ancore un lutto drammatico colpisce al cuore la comunità irpina.

Con 26 nuovi casi su 579 tamponi processati il trend deli contagi da covid è in calo, ma è morto ieri a soli 64 anni Angelo Marchese, direttore di User Tv. Era ricoverato dal 17 maggio nella Terapia Intensiva del Covid Hospital del Moscati. A contrada Amoretta era arrivato il 21 aprile scorso. Tutti stanno ricordando l’uomo, il reporter talentoso e appassionato, l’amico di tutti. «In questo giorno di profondo dolore, la nostra comunità è avvolta da un rispettoso silenzio - spiega Caterina Lengua sindaco di Cervinara -. La perdita del caro Angelo Marchese ha unito tutti noi in un corale abbraccio alla sua adorata famiglia, che tanto ha patito della lontananza dal suo affetto più grande. (...) Angelo era un profondo conoscitore del territorio, uomo colto e dall’intelligenza viva si è amorevolmente speso per il suo paese, alla costante ricerca di un qualcosa che potesse valorizzarne la bellezza. La sua tenacia l’ha guidato in questa difficile battaglia, i suoi cari l’hanno supportato nei giorni che, lenti, si susseguivano, e il messaggio di amore della nostra comunità è arrivato dritto al cuore di tutti loro». E ancora: «Ricorderemo sempre lo spirito combattivo ed esemplare con cui Angelo ha affrontato questo invisibile nemico così come rimarrà indelebile il suo costante supporto alle nostre iniziative. Con la sua scomparsa, perdiamo un riferimento culturale ed un esempio per le future generazioni di quanto l’amore per il bello e per il particolare, la sana curiosità per il nuovo possano guidare l’agire umano».

Ma sono numerosi i messaggi di dolore e cordoglio per il tragico lutto che piazza una nuova croce nella lunga fila di morti e dolori che hanno afflitto questa terra. L’editore Arturo Bascetta annota addolorato sul social: «Il covid è traditore. Ci fa credere di essere tornati liberi dopo qualche giorno di ospedale, invece continua a uccidere, e dopo Igor ( il riferimento è a Russomanno, promoter pubblicitario del Quotidiano del Sud, edizione irpina) ci ha strappato Angelo. Sì, ha ucciso anche il collega e giornalista Angelo Marchese fotografo , amico da tanti anni e di tante avventure. Gli volevamo tutti bene». Questa mattina la salma arriverà alle 11 nel cimitero di Cervinara.

Intanto in ospedale ci sono sempre meno malati. Sono stati dimessi dalle aree Covid dell’azienda Moscati 6 pazienti: una 21enne e una 48enne di Sirignano, un 57enne di Monteforte Irpino, un 56enne di Serino, un 61enne di Atripalda e un 68enne di Avellino. Altri 3 pazienti, negativi a due tamponi nasofaringei, sono stati trasferiti in reparti ordinari.