Santa Rita, domani maxischermo per la messa all'aperto I fedeli: preghiamo per completare il piano vaccinale e salvare i contagiati da covid

Un maxischermo sul sagrato, con cento posti a sedere all'aperto, per seguire le otto messe del giorno di festa in onore di Santa Rita in piena sicurezza. Il centro storico di Avellino, il comitato festa, fedeli e religiosi sono pronti ad omaggiare la Santa dei casi impossibili. Domani è il grande giorno e le celebrazioni cambiano ai tempi del coronavirus, adattandosi alle giuste regole di distanziamento e utilizzo dei presidi di sicurezza, per evitare il contagio da covid. Comtinua composto e ossequioso delle regole, il lento peregrinare dei fedeli nella chiesa di San Francesco Saverio, all'avvento del grande giorno di celebrazioni religiose e preghiere in onore della Santa così cara alla pietà popolare. Tra questi in tanti pregano la Santa perchè finisca la pandemia, l'emergenza sanitaria. "Domani oltre ai cento posti in chiesa altri cento saranno disponibili davanti ad un maxi schermo all'esterno del tempio sacro - spiega Antonio Benevento del comitato festa -. Abbiamo così garantito a tanti di poter seguire la messa all'esterno, evitando rischiosi assembramenti all'interno. C'è grande attesa per la messa di mezzogiorno con il vescovo Arturo Aiello. La fede e devozione alla Santa resta immutata, anzi è più solida e forte ai tempi del covid".