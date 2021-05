Veglia di preghiera oggi per la pace in Terra Santa La diocesi di Ariano-Lacedonia guidata dal Vescovo Melillo accoglie l'invito di Papa Francesco

L'Irpinia risponde all'appello di Papa Francesco, il quale ha chiamato a raccolta i Vescovi e tutta la chiesa, oggi nel giorno della vigilia di Pentecoste per implorare la pace in Terra Santa.

Nella Basilica Cattedrale di Ariano Irpino, veglia in programma questa sera a partire dalle ore 20.00, presieduta dal Vescovo Sergio Melillo. Riflessione sulla parola a cura di don Emilio Salvatore, docente di Sacra Scrittura presso la Pftim San Luigi e direttore del centro regionale campano delle vocazioni.

"Il mio pensiero - ha detto Papa Francesco - va a quanto sta accadendo in questi giorni in Terra Santa. Ringrazio Dio per la decisione di fermare gli scontri armati e auspico che si percorrano le vie del dialogo e della pace. Domani sera, gli ordinari Cattolici di Terra Santa celebreranno insieme ai loro fedeli la Veglia di Pentecoste nella chiesa di Santo Stefano a Gerusalemme, implorando il dono della pace. Ecco perchè ho chiesto a tutti i pastori e i fedeli della Chiesa cattolica di unirsi in preghiera."