Pro Loco Lioni, boom di adesioni per la domenica di trekking Da località Lavine a Castel Pagano, tutto pronto per una full immersion nella natura

A Lioni primo appuntamento del programma di trekking 2021. Da località Lavine a Castel Pagano, percorrendo un antico tratturo, passando per la Faia della Madonna. Dieci kilometri di percorso, di difficoltà media, ma che non rappresentano un percorso impercorribile e che, infatti, non ha scoraggiato il cospicuo numero di di partecipanti che si sono iscritti. Scarpe da trekking, acqua, colazione a sacco, bastoncini e dispositivi di protezione individuale (mascherina e gel mani): si parte seguendo la guida, Angelo Tuosto. Lungo il percorso ci saranno diverse tappe e i partecipanti saranno allietati dal duo “Il viandante ed altri suoni”, composto da Daniela Wellnitz ed Enrico Francese. La giornata riserverà altre sorprese per i 40 che si sono affrettati a rispondere “presenti”. Appuntamento alle 8 alla stazione vecchia di Lioni, poi la partenza con le auto verso il punto di partenza dell'escursione. Un'altra lodevole iniziativa promossa dalla Pro Loco locale, sempre attiva e determinata a garantire attività per un graduale ritorno alla normalità a margine delle restrizioni imposte dall'emergenza Coronavirus.