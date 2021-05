Calitri, alle 19 la presentazione de "L'Universo Addosso" Appuntamento presso la Casa Ex Eca per conoscere il libro scritto dal professor Nannariello

L'Assessorato alla Cultura del Comune di Calitri dà appuntamento alla cittadinanza questa sera, alle 19, presso la Casa Ex Eca per la presentazione di “L'Universo Addosso. Appunti per una Cosmogonia”, scritto dal professor Alfonso Nannariello. Alla presentazione del libero interverranno Michele Di Maio, sindaco di Calitri; Roberta Tornillo, capogruppo consiliare de “L'Abbraccio”; Canio Russo, rappresentante di “Rinnovazione Calitrana”; Angela Toglia, direttrice de “Il Calitrano”; Mario Salzarulo, coordinatore “Gal-Cilsi”. Moderatore dell'evento Michele Policano, presidente “Centro Ricerca-Azione Agire 2030”.

Tutto pronto, dunque, per un'altro evento sostenuto dal Comune altirpino, che lo scorso 18 maggio ha presentato il “progetto pilota” di valenza nazionale relativo al settore della ceramica. CNA nazionale e provinciale, e il vicepresidente nazionale dell'Associazione nazionale delle città della ceramica hanno scelto Calitri come laboratorio di idee e professionalità con l'amministrazione che ha espresso il proprio orgoglio e forte motivazione a rilanciare l'intero settore della ceramica, fiore all'occhiello dell'artigianato locale.