Scuole, Festa snobba il Codacons: "Ancora in dad" IL primo cittadino su fb: "Non metto a rischio l'esame di maturità"

Il sindaco di Avellino Gianluca Festa ha annunciato la decisione di tenere le ancora chiuse le scuole superiori nel capoluogo, almeno per un'altra settimana. "Il compito di un sindaco è salvaguardare la propria comunità - le sue parole in una breve diretta social - Il Codacons mi ha incalzato in merito all'ipotetica interruzione di pubblico servizio. Io mi assumo ancora una volta le mie responsabilità. Rinnovo la chiusura delle superiori per altri sette giorni. Non metto a rischio l'esame degli studenti. La Maturità ha rappresentato una data indimenticabile per tutti noi. E non metterò a rischio la salute degli studenti".