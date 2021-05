"Nuovo stadio? Una partita troppo sbilanciata per il privato" L'affondo del consigliere di opposizione Nicola Giordano

Sul nuovo stadio Partenio progettato da Gino Zavanella (nella foto piccola) l'opposizione consiliare va all'attacco. Per il capogruppo di Laboratorio Avellino Nicola Giordano "è un affare solo per l'imprenditore D’Agostino che giustamente.fa il suo mesttiere e vuole massimizzare l'investimento ma il Comune - dice - non trarrà alcun utile dal progetto".

"Perché Piazza del Popolo cede 22mila metri quadrati praticamentea a costo zero? Parliamo di un project financing che è troppo sbilanciato verso il privato perche una convenzione a 90 anni se l'investimento è ripagato con 40 milioni in 20 anni? Il Comune rinuncia al diritto di superficie, ai canoni di urbanizzazione e a imposte significative come Tari e Imu".

Senza dimenticare - aggiunge Giordano - il nodo della viabilità nella zona di via Annarumma e contrada Zoccolari . "Una zona che va in difficoltà con un semplice mercato bisettimanale, figuriamoci con un area commerciale di 22mila metri quadri che tra l'altro insiste proprio a ridosso della città ospedaliera".