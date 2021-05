Bimba ingoia pila e rischia di morire: salvata al Moscati La batteria a bottone è stata rimossa dalla dottoressa Capuano con i dottori Perrotti e Corbisiero

Quella tosse che non dava tregua alla loro piccola li aveva allarmati. Poi era comparsa qualche linea di febbre e il vomito. Tutti sintomi che hanno spinto i genitori di una bimba di tre anni di Mercogliano a portarla in ospedale lo scorso venerdì. Grazie ai medici dell’ospedale San Giuseppe Moscati la bambina è stata subito sottoposta ad esami accurati e radiografia, che hanno tempestivamente consentito ai sanitari di accertare la presenza di una pila a bottone nell’esofago, che aveva ingerito giocando. La dottoressa Fabiana Capuano, del reparto di gastroenterologia diretto dal dottore Nicola Giardullo, si è occupata della rimozione della batteria. La piccola è stata sottoposta ad anestesia dai dottori Luciano Perrotti (nella foto, ndr) e Mario Corbisiero (nella foto, ndr). La manovra è avvenuta tramite sonda inserita dalla bocca, e non è stato quindi necessario dover procedere chirurgicamente. I genitori hanno calorosamente ringraziato i dottori, infermieri e operatori del Moscati, che hanno assistito e salvato la loro piccola. La bambina è attualmente ricoverata nel reparto di pediatria ed è in ottime condizioni di salute.